حرس الثورة يستهدف قاعدة أميركية في الكويت ويدمّرها بشكل كبير

أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية أنَّ القوات البحرية التابعة له شنّت، صباح اليوم الأحد 8 آذار/مارس 2026، هجومًا على قاعدة طائرات الهليكوبتر الأميركية في العديدري بالكويت، وذلك في إطار عملية مشتركة استخدمت فيها طائرات مُسيّرة وصواريخ باليستية.

وأوضح حرس الثورة، في بيان، أنَّ وحدة الصواريخ الباليستية التابعة للقوات البحرية أصابت خلال هذه الموجة من الهجوم مراكز تجهيز وإصلاح طائرات الهليكوبتر، إضافة إلى خزانات وقود الطائرات ومبنى القيادة في القاعدة، مشيرًا إلى أن الضربات أدت إلى تدميرها بشكل كبير.

وأضاف البيان أنَّه عقب الهجوم اندلع حريق كبير داخل القاعدة، لافتًا إلى أنَّ الدخان الأسود الكثيف ما يزال يتصاعد من الموقع، ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة.

المصدر: موقع المنار