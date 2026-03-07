عراقجي: إيران على تواصل مستمر مع السعودية ونأمل الالتزام باتفاق بكين 2023

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه على تواصل مستمر مع نظيره السعودي، مشيرًا إلى أن المسؤولين في المملكة العربية السعودية أكدوا التزامهم الكامل بعدم السماح باستخدام أراضيهم أو مياههم أو مجالهم الجوي ضد إيران.

وأوضح عراقجي أن الاتصالات بين الجانبين مستمرة، معربًا عن أمله في أن يلتزم المسؤولون في المملكة العربية السعودية باتفاق بكين الموقع بين إيران والسعودية عام 2023.

وفي سياق متصل، حمّل عراقجي واشنطن وتل أبيب مسؤولية تصعيد التوتر في المنطقة، معتبرًا أن عدوان الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وضع المنطقة بأكملها في خطر.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده لا تعتبر جيرانها أعداءً، مضيفًا أن إيران تعدّ نفسها صديقة لجيرانها، وأن وجود القواعد الأمريكية في المنطقة لم يجلب سوى انعدام الأمن.

وختم عراقجي بالقول إن هذه الحرب فُرضت على المنطقة، إلا أن إيران ستلقّن المعتدي درسًا قاسيًا.

المصدر: موقع المنار