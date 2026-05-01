    الأرجنتين | انتفاضة في بوينس آيرس.. آلاف العمال يتحدون إصلاحات خافيير ميلي

      احتشد آلاف الأرجنتينيين في شوارع العاصمة بوينس آيرس، في تظاهرة ضخمة دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل “CGT”، كبرى النقابات العمالية في البلاد، وذلك قبيل الاحتفالات بعيد العمال العالمي.

      وجاءت هذه الاحتجاجات تعبيراً عن الرفض القاطع لحزمة “إصلاحات العمل” المثيرة للجدل التي طرحها الرئيس اليميني خافيير ميلي.

      ويرى المحتجون أن التعديلات المقترحة، التي تشمل تسهيل إجراءات الفصل من العمل وتمديد فترات الاختبار، تمس بالحقوق التاريخية للطبقة العاملة.

      كما تأتي هذه التحركات الميدانية في وقت يواجه فيه ميلي ضغوطاً متزايدة لتمرير أجندته الاقتصادية “التحررية” عبر الكونغرس، وسط انقسام شعبي حاد حول سياسات التقشف التي ينتهجها لمواجهة التضخم المفرط والأزمة الاقتصادية المزمنة في الأرجنتين.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      الأرجنتين | إصابة 3 أشخاص إثر انفجار طرد مشبوه داخل كلية الشرطة في بوينس أيرس

      الأرجنتين | إضراب عمال أرجنتينيين يتصاعد وسط اشتباكات مع الشرطة احتجاجاً على إصلاحات العمل

      الأرجنتين | مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أمام الكونغرس خلال احتجاجات على مشروع لتعديل قانون العمل

