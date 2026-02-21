الأرجنتين | إصابة 3 أشخاص إثر انفجار طرد مشبوه داخل كلية الشرطة في بوينس أيرس

أصيب 3 أفراد شرطة، إثر انفجار طرد مشبوه في كلية للشرطة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، وفق ما أعلنت وزارة الأمن القومي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عنصرَين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق أصيبا بها في الانفجار الذي وقع في كلية الدرك العليا في بوينوس أيرس، فيما عولج الثالث في الموقع.

وجاء في البيان “كان العناصر يتعاملون مع طرد تم استلامه قبل أشهر وكان مخزّنا في المنشأة، وعند فتحه، وقع انفجار”.

ويقع المبنى الذي وقع فيه الانفجار على مسافة نحو 800 متر من مقر الحكومة.

وأغلقت الشرطة المنطقة أمام حركة المرور وأخلت العديد من المباني الواقعة في المربع السكني نفسه، كما نُشر عناصر من وحدة تفكيك المتفجرات في المكان.

وبحسب صحيفة “لا ناسيون”، كان الطرد موجهاً إلى مدير سابق للكلية، كان من بين المصابين.

المصدر: وكالة يونيوز