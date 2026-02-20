الأرجنتين | إضراب عمال أرجنتينيين يتصاعد وسط اشتباكات مع الشرطة احتجاجاً على إصلاحات العمل

أغلقت المتاجر ومحلات السوبر ماركت، وأُلغيت الرحلات الجوية، وتراكمت أكوام القمامة، في إطار الإضراب العام الرابع للعمال الأرجنتينيين خلال رئاسة خافيير ميلي، حيث اندلعت اشتباكات بين بعض العمال المضربين والشرطة.

وخرج آلاف العمال إلى الشوارع، متجمعين أمام البرلمان، رافعين لافتات احتجاجية ضد إصلاحات العمل التي تهدف إلى تسهيل التوظيف والفصل، وتقليص التعويضات، وزيادة ساعات العمل، وتقييد العطل الرسمية.

وقد ردّت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على عدد من المحتجين خلال المواجهات، فيما عمد آخرون إلى إحراق أكوام من القمامة وإغلاق الطرق الرئيسية، بحسب ما شاهدته وكالة فرانس برس.

وأفاد اتحاد العمال CGT بأن نسبة كبيرة من القوى العاملة شاركت في الإضراب مقارنة بالإضرابات الثلاثة السابقة، مؤكدين أن مشاركة 90% من النشاط الاقتصادي في العاصمة توقفت احتجاجاً على السياسات الحكومية.

ويأتي هذا التحرك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأرجنتيني من تراجع في قطاع التصنيع، مع إغلاق أكثر من 21 ألف شركة منذ تولي ميلي الحكم في ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما يؤكد الرئيس أن الإصلاحات تهدف إلى خلق وظائف جديدة وتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال.

الاحتجاجات تعكس استمرار الغضب الشعبي من سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وسط مخاوف من فقدان حقوق العمال المكتسبة على مدى عقود.

المصدر: وكالة يونيوز