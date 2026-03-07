تقرير | مظاهرات في اليمن دعماً للجمهورية الاسلامية ولبنان

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء تجمعاً حاشداً دعماً تعبيراًعن التضامن مع ايران ولبنان

المصدر: موقع المنار