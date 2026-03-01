الأحد   
    تقارير مصورة

    تجمعات حاشدة في لبنان نصرة للقائد المعظم ودعمًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية

    نظّم حزب الله تجمعًا جماهيريًا كبيرًا في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية، شارك فيه عدد من المواطنين للتعبير عن وفائهم للقائد المعظم الإمام السيد علي الخامنئي وللنصرة المستمرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    ورفع المشاركون أعلام حزب الله والجمهورية الإيرانية، وصور الإمام الخامنئي، ونددوا بجريمة اغتياله، مؤكدين على المضي في درب مقارعة الاستكبار والتمسّك بولاية الفقيه.

    وبالتزامن مع ذلك، شهدت مناطق عدة في لبنان تجمعات مشابهة، حيث نظم أهالي مدينة النبطية تجمعًا حاشدًا شدّدوا فيه على التمسك بنهج المقاومة والدفاع عن المستضعفين، مُجدّدين التأكيد على السير على نهج الإمام الخامنئي في مواجهة الظلم والطغيان.

    وفي البقاع الغربي وبلدة دير قانون النهر، شهدت المنطقة تنظيم تجمعات إضافية، أكد المشاركون خلالها على الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفض العدوان الأمريكي–الإسرائيلي عليها.

    المصدر: موقع المنار

