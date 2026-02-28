إيطاليا | قتيلان و38 جريحًا إثر حادث لترامواي في مدينة ميلانو

انحرف ترامواي عن السكّة في مدينة ميلانو الإيطالية مصطدمًا بمبنى، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 38 آخرين، بحسب ما أفادت الشرطة.

والضحيتان هما إيطالي في عقده السادس ومهاجر كان يقيم في المدينة، وفق ما أعلن رئيس البلدية جوزيبي سالا، وقضى أحدهما عند انحراف الترامواي عن الخطّ، فيما كان الآخر يستقل القطار الكهربائي.

وهرع عناصر الإنقاذ إلى موقع الحادثة، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى الأكثر خطورة إلى المستشفى.

واستضافت ميلانو حتّى الأحد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتستعدّ للألعاب البارالمبية، وتقام فيها حاليًا فعاليات أسبوع الموضة.

هذا وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن “خالص التعازي”.

وتفيد عناصر التحقيق الأولية بأن السائق لم يضغط على زرّ التحويلة، بحسب وسائل الإعلام التي أشارت أيضا إلى أن السائق تخطّى المحطة النهائية للخطّ وقت الحادث.

المصدر: وكالة يونيوز