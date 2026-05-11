الإثنين   
   11 05 2026   
   23 ذو القعدة 1447   
   بيروت 20:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    وزير خارجية ايطاليا يدين العنف ضد المسيحيين في لبنان والأراضي الفلسطينية من قبل جنود الاحتلال

      دان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، بشدة العنف ضد المسيحيين في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفاً إياه بأنه “مفرط وغير مقبول”.

      وأضاف تاياني، في سياق إشارته إلى مناقشات المجلس بشأن الكيان الإسرائيلي، أن “ذلك يشمل أيضاً سلوكاً يُسيء إلى مشاعر الكاثوليك، ولا يحق لأحد أن ينسب لنفسه الحق في الإساءة إلى معتقدات الآخرين”.

      وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنه “لم تُجرَ أي مناقشة حول اقتراح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      ترامب يهدد بنقل القوات الأمريكية من إيطاليا: لم تكونوا موجودين عندما كنا بحاجة إليكم

      ترامب يهدد بنقل القوات الأمريكية من إيطاليا: لم تكونوا موجودين عندما كنا بحاجة إليكم

      ترامب لا يستبعد إمكانية سحب القوات العسكرية الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

      ترامب لا يستبعد إمكانية سحب القوات العسكرية الأمريكية من إيطاليا وإسبانيا

      ميلوني: أولوية الحكومة كبح التضخم والسيطرة على أسعار الطاقة

      ميلوني: أولوية الحكومة كبح التضخم والسيطرة على أسعار الطاقة