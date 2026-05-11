وزير خارجية ايطاليا يدين العنف ضد المسيحيين في لبنان والأراضي الفلسطينية من قبل جنود الاحتلال

دان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، بشدة العنف ضد المسيحيين في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفاً إياه بأنه “مفرط وغير مقبول”.

وأضاف تاياني، في سياق إشارته إلى مناقشات المجلس بشأن الكيان الإسرائيلي، أن “ذلك يشمل أيضاً سلوكاً يُسيء إلى مشاعر الكاثوليك، ولا يحق لأحد أن ينسب لنفسه الحق في الإساءة إلى معتقدات الآخرين”.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنه “لم تُجرَ أي مناقشة حول اقتراح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام