ترامب يهدد بنقل القوات الأمريكية من إيطاليا: لم تكونوا موجودين عندما كنا بحاجة إليكم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل القوات الأمريكية من قواعدها في إيطاليا، متهما روما بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن خلال الحرب مع إيران.

ونقلت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية عن ترامب قوله، خلال مقابلة هاتفية، إنه “لا يزال يدرس” نقل قواته من إيطاليا، مضيفا: “إيطاليا لم تكن موجودة عندما كنا في حاجة إليها”.

ووفقا للصحيفة، رفض ترامب التعليق على رد إيران تجاه مقترح السلام الأمريكي، الذي كان متوقعا يوم الجمعة.

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه “لا يستطيع فهم” الأسباب الكامنة وراء تهديدات ترامب.

وأشار كروسيتو، الذي يتولى منصبه منذ تشرين الاول / أكتوبر 2022 في حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إلى أن إيطاليا تعمل مع دول أخرى في تحالف للتحضير لمهمة في مضيق هرمز تركز على إزالة الألغام وحماية الملاحة البحرية.

تُظهر بيانات صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية أنه بحلول نهاية عام 2025، كان نحو 12,700 جندي أمريكي في الخدمة الفعلية متمركزين بشكل دائم في إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا بعد ألمانيا.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء أن ترامب قال إنه قد يقلص الوجود العسكري الأمريكي في إسبانيا وإيطاليا، منتقدا الحلفاء الأوروبيين لعدم تقديمهم المساعدة في الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وتأتي هذه التهديدات في وقت يواصل فيه الرئيس ترامب الضغط على الحلفاء الأوروبيين لتحمل مسؤوليات أكبر في الشؤون الدفاعية والأمنية، خاصة في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا والأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا الحرب على إيران في 28 شباط / فبراير 2026، في عملية عسكرية أطلق عليها اسم “الغضب الملحمي”.

المصدر: روسيا اليوم