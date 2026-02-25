إيران متمسكة بحقوقها.. ووفدها المفاوض يصل إلى جنيف

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الأربعاء، إلى جنيف في سويسرا على رأس وفد سياسي وتقني للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية–الأمريكية.

والتقى الوفد المفاوض مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بشأن رفع العقوبات والملف النووي.

وأعلن عراقجي أن “بلاده ترى إمكانية للتوصل إلى اتفاق منصف ومتوازن مع الولايات المتحدة خلال مفاوضات جنيف المقررة يوم الخميس”.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة “إنديا توداي” إن “الجولة السابقة من المفاوضات أحرزت بعض التقدم وأفضت إلى تفاهم متبادل”، واعتبر أن “البناء على هذا التقدم قد يؤدي إلى اتفاق أو صفقة”، وأشار إلى أن “التوصل إلى اتفاق يبقى واقعيًا إذا أبدت الولايات المتحدة عزماً كافيًا”، موضحًا أن “الأمر يعتمد على نيات الطرف الآخر، وبصراحة، لسنا مقتنعين تمامًا بأن لديهم العزم الحقيقي على القيام بذلك”.

وأضاف عراقجي أن “الرئيس ترامب ضحية للأخبار الكاذبة، ونحن لا نطور صواريخ يمكنها الوصول إلى أمريكا، فصواريخنا ذات طبيعة دفاعية وتعمدنا تحديد مداها عند ألفي كيلومتر”، وتابع: “أصدقاؤنا في المنطقة أكدوا أنهم لن يسمحوا باستخدام أراضيهم أو أجوائهم ضد إيران، وأعلنوا بوضوح رفضهم للحرب، لكن إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمتنا فإن قواعدها في المنطقة ستكون أهدافًا مشروعة، ونعتبرها تابعة للولايات المتحدة وليست أراضي جيراننا”.

وتخوض الجمهورية الإسلامية في إيران، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع الجانب الأميركي في جنيف، وسط تمسك طهران بحقوقها وممارسة واشنطن مزيدًا من التهديد بالحرب.

المصدر: قناة المنار