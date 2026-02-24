بوتين: العدو عاجز عن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أجهزة الأمن الروسية تمتلك معلومات تفيد بحدوث استعدادات لتفجيرات محتملة تستهدف خطي أنابيب الغاز “السيل التركي” و”السيل الأزرق” بالبحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتين خلال اجتماع لمجلس هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في موسكو اليوم الثلاثاء.

وشدد بوتين على أن العدو عاجز إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لكنه يرغب في ذلك بشدة لدرجة أنه “لا يستطيع العيش بدونها”، وقال: “إنهم يبحثون عن أي وسيلة (لتحقيق هذا الهدف). سيدفعون أنفسهم إلى أقصى الحدود، ثم سيندمون على ذلك”.

وفي إشارة إلى تقارير حول نية القوات الأوكرانية استخدام سلاح نووي، قال بوتين إن “العدو لا يتوانى عن استخدام أي وسيلة أخرى”، وأضاف: “ربما يدركون كيف يمكن أن ينتهي هذا الأمر”.

وأكد بوتين أن خصوم روسيا يبذلون قصارى جهدهم لتقويض إنجازات المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.