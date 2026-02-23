بوتين: تطوير القوات النووية أولوية مطلقة.. وروسيا ستواصل زيادة قدرات قواتها المسلحة وتعزيز جاهزيتها القتالية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تطوير القوات النووية الروسية يُمثّل “أولوية قصوى”، وقال إن روسيا ستواصل زيادة قدرات كافة صنوف قواتها المسلحة وتعزيز جاهزيتها القتالية.

وهنأ الرئيس بوتين، في رسالة عبر الفيديو، مساء أمس الاحد، الشعب الروسي، بمناسبة يوم “حماة الوطن، واصفا العيد بأنه رمز للفخر بالجيش والبحرية الروسية.

ووصف الجنود والضباط الروس، بأنهم ركائز الدولة والمجتمع، مؤكدا أن الشعب الروسي يقف معهم ويثق بهم.

وأشار بوتين إلى أن قوة الجيش الروسي تكمن في قدرته على تحقيق النصر معا من أجل الأهداف المشتركة وسيظل هذا هو الحال دائما، مؤكدا أن روسيا ستواصل تعزيز قدرات جميع فروع وأنواع القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.

وأكد رئيس الدولة أن روسيا ستواصل تعزيز جيشها وقواتها البحرية. ووصف تطوير الثالوث النووي كضمانة للأمن القومي بأنه أولوية مطلقة.

وأضاف الرئيس الروسي: “سنعمل على زيادة إمكانات جميع فروع وصنوف القوات المسلحة الأخرى بشكل نوعي، وتعزيز جاهزيتها القتالية وقدرتها على الحركة والعمل في كل الظروف، حتى الأكثر تحديا”.

المصدر: يونيوز