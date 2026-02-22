الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 12:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    تقرير مصور: تشهد العلاقات الإيرانية المصرية تطورًا متسارعًا نحو إعادة العلاقات الكاملة بين البلدين.

    بما يبشر بفتح التعاون في شتى المجالات في فترة حساسة تمر بها المنطقة والعالم.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    إيران وقطر تبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن

    إيران وقطر تبحثان تطورات المفاوضات مع واشنطن

    عراقجي : الدبلوماسية الحل الوحيد للبرنامج النووي السلمي

    عراقجي : الدبلوماسية الحل الوحيد للبرنامج النووي السلمي

    “التايمز”: بريطانيا تمنع ترامب من استخدام قاعدتي “دييغو غارسيا” و”فيرفورد” لضرب إيران

    “التايمز”: بريطانيا تمنع ترامب من استخدام قاعدتي “دييغو غارسيا” و”فيرفورد” لضرب إيران