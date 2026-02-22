زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا”: لا يمكن تحقيق السلام في أوروبا بدون روسيا

أعلنت الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” أليس فايدل أن السلام في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا مع روسيا، ووصفت النهج الحالي للعلاقات مع موسكو بأنه خاطئ.

وانتقدت فايدل في كلمة ألقتها في فعالية حزبية في راينلاند بالاتينات بشدة السياسة الخارجية للحكومة الألمانية الحالية.

وقالت: “لا أعرف المسار الذي اختارته هذه الحكومة الاتحادية الألمانية، لكنه بالتأكيد ليس مسار السلام. نحن، كحزب البديل من أجل ألمانيا، نريد علاقات متناغمة مع جيراننا وشركائنا الأوروبيين. وهذا تحديدا ما ندافع عنه”.

وأكدت أن حزب البديل من أجل ألمانيا يسعى جاهدا لتحقيق التفاهم المتبادل مع شركائه.

وتابعت فايدل: “نريد حوارا وتبادلا للآراء ومستوى معينا من التواصل مع كل من الولايات المتحدة وروسيا. لأن السلام في أوروبا لا يمكن تحقيقه إلا بوجود روسيا، وليس بدونها. ولهذا السبب تحديدا لطالما اعتبرنا النهج الحالي للعلاقات مع روسيا نهجا خاطئا”.

يذكر أن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرفض التواصل المباشر قط، وإذا رغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، فبإمكانهما ببساطة الاتصال.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية