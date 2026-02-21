النمسا | عاصفة ثلجية تضرب فيينا وتشلّ النقل وسط تحذيرات من الانهيارات

ضربت عاصفة ثلجية هائلة النمسا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي واضطرابات واسعة في حركة النقل ووفاة شخصين، وفقًا لمسؤولين.

وتساقطت الثلوج بكثافة وصلت إلى نحو 40 سنتيمترًا في عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة فيينا، ما أدى إلى إغلاق طرق وتعطيل حركة القطارات وتأخير الرحلات الجوية، في وقت تعمل فيه فرق الطوارئ على إزالة الثلوج وإعادة الخدمات الأساسية تدريجيًا.

وأصدرت السلطات تحذيرات من خطر الانهيارات الثلجية في جنوب شرق البلاد، داعية السكان إلى توخي الحذر وتجنب التنقل في المناطق الجبلية.

وفي السياق، قال مصور فوتوغرافي مقيم في فيينا منذ 20 عامًا، مارتن، إن مثل هذه الكميات الكبيرة من الثلوج ليست معتادة في العاصمة، مشيرًا إلى أن العاصفة شكّلت تحديًا غير مسبوق للمدينة وسكانها، وسط توقعات باستمرار تأثيراتها خلال الأيام المقبلة.

