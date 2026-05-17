النمسا | أزمة جيوسياسية تضرب مسابقة “يوروفيجن 2026”: مقاطعة خماسية وتظاهرات ضد “إسرائيل”

شهدت العاصمة النمساوية فيينا تظاهرات حاشدة احتجاجاً على مشاركة “إسرائيل” في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026″، تنديداً بالعمليات العسكرية المستمرة في غزة ولبنان وإيران.

وأعلنت خمس دول هي -إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وهولندا، وأيسلندا- مقاطعتها الشاملة للمسابقة ورفضها بث الفعاليات أو إرسال متسابقين.

وتسبب انسحاب إسبانيا وهولندا -وهما من كبار الممولين للمسابقة- بخسائر مالية فادحة للمنظمين، حيث استبدلت قنواتهما الرسمية البث الحي ببرامج بديلة.

وتجمّع المئات في ساحات فيينا رافعين شعارات تتهم اتحاد البث الأوروبي بـ “ازدواجية المعايير”، مقارنة بقرار استبعاد روسيا السريع عام 2022.

تحولت المسابقة الفنية في عامها السبعين من منصة ترفيهية إلى ساحة انقسام سياسي حاد، مما دفع المنظمين لتعديل قواعد التصويت الهاتفي للحد من حملات التوجيه الرقمي والمحافظة على ما تبقى من مصداقية الحدث.

المصدر: وكالة يونيوز