“التايمز”: بريطانيا تمنع ترامب من استخدام قاعدتي “دييغو غارسيا” و”فيرفورد” لضرب إيران

كشفت صحيفة The Times البريطانية أن المملكة المتحدة منعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استخدام قواعد عسكرية بريطانية لشنّ ضربات محتملة على إيران، في خطوة تعكس تبايناً بين لندن وواشنطن بشأن توظيف المنشآت العسكرية المشتركة.

وبحسب الصحيفة، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترامب أن السماح للطائرات الأميركية باستخدام قاعدة “دييغو غارسيا” في المحيط الهندي وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني “فيرفورد” في غلوسترشاير قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات طويلة الأمد بين البلدين تنصّ على عدم استخدام هذه القواعد في عمليات عسكرية ضد دول ثالثة إلا بعد اتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن ترامب سحب دعمه لاتفاق كان يعتزم ستارمر بموجبه تسليم “جزر تشاغوس” إلى موريشيوس، معتبرة أن الخلاف حول استخدام القواعد العسكرية كان من بين أسباب التراجع الأميركي.

كما نقلت عن مصادر حكومية بريطانية أن لندن من غير المرجح أن تدعم ضربة عسكرية استباقية ضد إيران، مشيرة إلى رفض مماثل للمشاركة في هجوم على منشآت نووية إيرانية خلال الصيف الماضي. وأضافت أن الوزراء البريطانيين تجنبوا مراراً الإفصاح عما إذا كان المستشارون القانونيون للحكومة يعتبرون الضربات الأميركية السابقة على إيران قانونية.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام قاعدة “دييغو غارسيا” إذا لم تبرم طهران اتفاقاً، وهو ما أثار ردود فعل إيرانية حادة.

من جانبه، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها ستردّ بحزم على أي عدوان عسكري، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس. وأضاف أن أي قواعد أو منشآت أو أصول تابعة للقوة المعتدية في المنطقة ستُعد أهدافاً مشروعة في حال تعرض بلاده لهجوم.

المصدر: وكالة إرنا+ The Times