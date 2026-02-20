الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا حوالي تريليوني يورو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في حديث لصحيفة إزفستيا، إن خسائر دول الاتحاد الأوروبي الإجمالية بسبب العقوبات ضد روسيا تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني يورو.

وأضاف غروشكو “إن أقرب رقم واقعي يتراوح بين 1.5 تريليون يورو وتريليوني يورو”.

في وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ أن خلافات نشأت داخل الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.

ويذكر أن الغرب قد عزز ضغط العقوبات على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية وتكاليف المعيشة في أوروبا والولايات المتحدة. منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط / فبراير 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 19 حزمة عقوبات ضد روسيا، وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بتحضير الحزمة العشرين.

وأكدت روسيا مرات كثيرة أنها ستتغلب على الضغط الذي بدأ الغرب في ممارسته عليها قبل عدة سنوات ولا يزال يستمر في تعزيزه. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

المصدر: روسيا اليوم