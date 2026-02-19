الخميس   
    لبنان

    حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس

      شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الجنوب الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس، الذي ارتقى دفاعا عن لبنان وشعبه.

      التشييع بدأ بمراسم تكريمية في ساحة بلدته طلوسة، حيث أدت فرقة من كشافة الإمام المهدي (عج) العهد والقسم بالتمسك بخط الشهيد ترمس وابنه الشهيد وجميع الشهداء ، بعدها صلى على الجثمان الطاهر سماحة الشيخ امين ترمس ، ثم وانطلق موكب التشييع وجاب شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية الملبية للنهج المقاوم.

      وعند جبانة البلدة استراح الموكب وكان الوداع الأخير حيث وري الشهيد في الثرى الى جانب شهداء بلدة طلوسة ومنهم نجله الشهيد حسن احمد ترمس الذي استشهد ايضا باعتداء صهيوني.

      المصدر: موقع المنار

