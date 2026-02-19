البيرو | الكونغرس البيروفي ينتخب خوسيه ماريا بالكازار رئيسًا مؤقتًا جديدًا

انتخب كونغرس بيرو النائب اليساري خوسيه ماريا بالكازار رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ليصبح ثامن رئيس يتولى المنصب خلال عقد، وذلك عقب إقالة سلفه خوسيه جيري على خلفية اتهامات بسوء السلوك وتضارب المصالح.

وجاء انتخاب بالكازار بعد تصويت في البرلمان لاختيار رئيس جديد للكونغرس، وهو المنصب الذي يخول شاغله تلقائيًا تولي الرئاسة المؤقتة حتى 28 يوليو/تموز المقبل، موعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في انتخابات 12 أبريل/نيسان.

وكان جيري (39 عامًا) قد أُقيل الثلاثاء في محاكمة سياسية سريعة بتهمة “سوء السلوك الوظيفي وعدم الأهلية لتولي المنصب”، بعد فتح تحقيق بحقه بشأن اجتماع سري مع رجل أعمال صيني يرتبط بعقود مع الحكومة، إضافة إلى شبهات تدخل في توظيف تسع نساء في مؤسسات حكومية.

وفي رسالة عبر منصة “تيك توك”، قال جيري إن خدمة بلاده “كانت وستبقى شرفًا”، مؤكدًا براءته، ومعلنًا عودته إلى مهامه كنائب في البرلمان.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة سياسية مزمنة تشهدها بيرو منذ عام 2016، اتسمت بصراع متكرر بين سلطة تنفيذية ضعيفة وبرلمان نافذ. فمن بين آخر سبعة رؤساء، أُقيل أربعة بقرارات من الكونغرس، واستقال اثنان لتجنب العزل، فيما أكمل رئيس واحد فقط ولايته.

المصدر: وكالة يونيوز