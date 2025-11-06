برلمان البيرو يعلن رئيسة المكسيك “شخصاً غير مرغوب فيه” ويستنكر التدخل في شؤون البلاد

أعلن برلمان البيرو، الخميس، رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم “شخصاً غير مرغوب فيه”، على خلفية ما اعتبره “تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية” للبلاد، وذلك بعد ثلاثة أيام من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضح البرلمان، في قرار تقدمت به أحزاب اليمين، أن رئيسة المكسيك أبدت سلوكاً معادياً تجاه البيرو منذ توليها منصبها، بحسب بيان رسمي، وقد أيد القرار 63 نائباً مقابل معارضة 33.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان البيرو قطع علاقاتها مع المكسيك احتجاجاً على منح مكسيكو حق اللجوء لرئيسة الحكومة البيروفية السابقة بيتسي تاشفيز، التي تواجه اتهامات بالمشاركة في محاولة انقلاب في ديسمبر/كانون الأول 2022، وكانت قد لجأت إلى سفارة المكسيك في ليما.

وتدهورت العلاقات الثنائية منذ إطاحة البرلمان بالرئيس السابق بيدرو كاستيّو ومحاولته حل البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2022، الأمر الذي دفع المكسيك لمنح حق اللجوء لزوجة كاستيّو وأطفاله وطرد السفير المكسيكي من ليما.

ومنذ ذلك الحين، ترفض المكسيك الاعتراف بشرعية السلطات الحالية في البيرو، ورغم الأزمة السياسية، تستمر التبادلات التجارية بين البلدين دون انقطاع.

المصدر: أ.ف.ب.