    دولي

    وزير الامن المكسيكي: مقتل 25 من الحرس الوطني و30 من عصابة مخدرات بعد مقتل زعيمها


      أعلن وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش مقتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من الحرس الوطني، بالإضافة إلى حارس أمني وموظف في النيابة العامة في هجمات نفذها أحد أكبر كارتلات المخدرات عقب مقتل زعيمه، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

      واشار الى انه “خلال هذه الأحداث التي وقعت في ولاية خاليسكو غرب البلاد، قُتلت امرأة و30 عنصراً من كارتل “خاليسكو الجيل الجديد” على يد قوات الأمن”.

      ونشرت المكسيك 2500 جندي إضافيين في غرب البلاد بهدف التصدي لموجة العنف التي أعقبت مقتل زعيم الكارتل نيميسيو أوسيغويرا، ولقبه “إل مينتشو” الأحد.

      وقالت الرئيسة كلاوديا شينباوم في مؤتمر صحافي إن “الأولوية لحماية السكان”.

      المصدر: ا ف ب

