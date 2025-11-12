الأربعاء   
   12 11 2025   
   21 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 21:18
    دولي

    البيرو: مقتل وإصابة العشرات بسقوط حافلة في وادٍ جنوب البلاد

      قُتل 37 شخصًا على الأقل وجُرح 24 آخرون، جراء سقوط حافلة في وادٍ بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة في أريكيبا جنوب البيرو، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

      وقالت الوكالة إن “الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على الطريق السريع بين الأميركيتين جنوبًا، الذي يربط المنطقة بتشيلي، ويُعدّ من الأسوأ في البيرو خلال السنوات الأخيرة”، مؤكدة “وقوع 37 قتيلًا و24 جريحًا”.

      وأضافت الوكالة أن “الحافلة التابعة لشركة لاموساس انطلقت من بلدة تشالا في مقاطعة كارافيلي متجهة إلى مدينة أريكيبا وعلى متنها 60 راكبًا”، وتابعت: “سقطت الحافلة في وادٍ بعمق نحو 200 متر بعدما اصطدمت وجهًا لوجه بشاحنة صغيرة عند أحد المنعطفات”.

      المصدر: مواقع

