زلزال بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل البيرو

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل البيرو صباح الأحد، مع تسجيلات تتراوح بين 6.1 و6.2 حسب المراكز الرصدية.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الهزة كان على بعد 94 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تروخيو، التي يزيد عدد سكانها على 700 ألف نسمة، وعلى عمق يتراوح بين 30 و66 كم تقريبا، مما قلل من شدة التأثير السطحي.

وسجلت المراكز الأوروبية والمتوسطية (EMSC) والإيطالية (INGV) الهزة في الساعة 02:51 UTC (حوالي 06:12 بتوقيت موسكو)، دون إصدار تحذير تسونامي.

لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن، وهو ما يتوافق مع عمق الهزة الذي يحد من الخسائر في منطقة نشطة زلزاليا مثل “حزام النار” الهادئ.

وتشهد البيرو هزات متكررة، لكن هذه الهزة لم تتسبب في اضطرابات كبيرة مقارنة بزلازل سابقة أقوى.

المصدر: وكالة تاس الروسية