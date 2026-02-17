نيو مكسيكو تُقرّ فتح تحقيق شامل في أنشطة إبستين داخل “زورو رانش”

أقرّ مشرّعون في ولاية نيو مكسيكو الأميركية تشريعاً يقضي بفتح أول تحقيق شامل في الانتهاكات المزعومة داخل مزرعة زورو رانش، إحدى ممتلكات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

وتهدف اللجنة، المؤلفة من مشرّعين من الحزبين، إلى الاستماع لشهادات ناجيات من اعتداءات جنسية قيل إنها وقعت داخل المزرعة الواقعة على بعد نحو 48 كيلومتراً جنوب مدينة سانتا في، إضافة إلى دعوة سكان المنطقة للإدلاء بإفاداتهم.

وتوفي إبستين عام 2019 داخل سجن في نيويورك، في حادثة صُنّفت على أنها انتحار، بينما كان يواجه اتهامات اتحادية بالاتجار الجنسي.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، تسعى لجنة تقصّي الحقائق إلى تحديد أسماء ضيوف المزرعة ومسؤولي الولاية الذين قد يكونون على علم بما جرى داخل المجمع الممتد على مساحة 7600 فدان، أو ممن يُشتبه في تورطهم في انتهاكات مزعومة داخل قصر المزرعة ومنازل الضيافة.

ويأتي هذا التحقيق في وقت يتجدد فيه الجدل السياسي حول ملف إبستين، لا سيما بعد إفراج وزارة العدل الأميركية عن ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية، ما أعاد تسليط الضوء على الأنشطة التي قيل إنها كانت تُمارس في المزرعة.

المصدر: رويترز