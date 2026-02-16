طهران تعرض التفاوض عند سقف 60% وتحذّر من عسكرة الخليج

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجید تخت روانجي استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخصيب اليورانيوم عند نسبة 60%، مشدداً على أن أي تقدم في هذا المسار يبقى مشروطاً بإظهار واشنطن جدية فعلية في رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وأوضح تخت روانجي أن مسار التفاوض لا يمكن فصله عن مسألة العقوبات، معتبراً أن المطلوب هو مقاربة متوازنة تضمن الحقوق الإيرانية وتؤدي إلى نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي.

وفي سياق متصل، حذّر المسؤول الإيراني من تداعيات تصاعد الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، مشيراً إلى أن نشر أكثر من 40 ألف جندي في دول الخليج وبحر العرب يغيّر معادلات المشهد. وقال إن القواعد الأميركية في المنطقة ستُعد “أهدافاً مشروعة” في حال تعرّضت إيران لأي هجوم، مضيفاً بلهجة حازمة أن “اللعبة ستكون مختلفة تماماً” إذا فُرض خيار المواجهة.

تأتي هذه التصريحات في وقت وصل فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف على رأس وفد دبلوماسي وتقني، للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات النووية وإجراء مشاورات سياسية، في محاولة لإعادة تحريك مسار التفاهمات المرتبطة بالملف النووي.

ويعكس الموقف الإيراني تمسكاً بسقف تفاوضي واضح، يجمع بين الاستعداد للانخراط الدبلوماسي والتحذير من أي مقاربة عسكرية قد تزيد منسوب التوتر في المنطقة.

المصدر: وكالة إيسنا