لماذا من المهم الافطار على التمر اولا ؟

بحلول شهر رمضان المبارك يتوافد المسلمين لشراء التمر؛ إذ يعد التمر جزءا أساسيا من السنة النبوية في رمضان، حيث كان النبي الاکرم (ص)‌ یبدأ إفطاره به لما له من فوائد صحية عظيمة.

يمد الجسم بالطاقة بسرعة، ويساعد في تهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام بعد ساعات الصيام الطويلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن فوائد التمر في شهر رمضان تشمل تحسين الهضم، تعزيز صحة القلب، ودعم الجهاز العصبي، بحسب موقع «metropolisindia».

1- يدعم صحة الجهاز الهضمي

يُعزز محتوى التمر العالي من الألياف حركة الأمعاء المنتظمة ويقي من الإمساك. كما تُغذي الألياف البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الميكروبيوم المعوي.

2- يعزز صحة الدماغ

يُساهم وجود فيتامين ب6 في التمر في دعم إنتاج النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تُنظم المزاج والتعلم والذاكرة. كما قد تُساهم مضادات الأكسدة الموجودة في التمر في حماية خلايا الدماغ من التلف والتدهور المرتبطين بالتقدم في السن.

3- يعزز الطاقة

يُعدّ التمر مصدراً ممتازاً للسكريات الطبيعية، بما في ذلك الجلوكوز والفركتوز والسكروز، والتي تُوفّر دفعة سريعة ومستدامة من الطاقة.

4- يعزز صحة القلب

تساعد العناصر الغذائية الموجودة في التمر، كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، في تحسين صحة القلب.

5- تنظيم نسبة السكر في الدم

على الرغم من حلاوتها، تتميز التمور بانخفاض مؤشرها الجلايسيمي، مما يعني أنها لا تسبب ارتفاعات حادة في مستويات السكر في الدم. وتساهم الألياف الموجودة في التمور في إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد بشكل خاص لمرضى السكري.

6- يحسن صحة العظام

يحتوي التمر على معادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على عظام قوية والوقاية من أمراض مثل هشاشة العظام.

7- يقلل الالتهاب

تتمتع مضادات الأكسدة الموجودة في التمر، وخاصة الفلافونويدات والأحماض الفينولية، بخصائص قوية مضادة للالتهابات.

المصدر: مواقع إخبارية