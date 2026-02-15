الأحد   
    دولي

    توقيف وزير الطاقة الأوكراني السابق على خلفية فضيحة فساد

      أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو)، الأحد، توقيف وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشينكو، الذي استقال العام الماضي على خلفية فضيحة فساد واسعة، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد.

      وقالت الوكالة في بيان: “اليوم، أثناء عبوره الحدود، أوقف محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد وزير الطاقة السابق على خلفية قضية ميداس”، في إشارة إلى فضيحة الفساد التي هزت قطاع الطاقة الأوكراني العام الماضي. ولم يُذكر اسم غالوشينكو في البيان، إلا أنه شغل منصب وزير الطاقة في العام 2025 واستقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

      وأضافت الوكالة: “التحقيقات الأولية قائمة، وفقًا للقانون والعقوبات القضائية، وستُنشر تفاصيل إضافية لاحقًا”.

      وكان غالوشينكو من بين وزراء استقالوا عام 2025، عقب كشف “نابو” عن شبكة واسعة لغسل الأموال في قطاع الطاقة الأوكراني، ويشتبه المحققون في أن مقربًا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي هو من دبرها.

      وأفادت الوكالة بأن أفراد هذه الشبكة استفادوا من تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار، ما أثار غضبًا عامًا في وقت يعاني السكان فيه من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع بسبب الهجمات الروسية.

      وأشار المحققون إلى أن غالوشينكو استفاد شخصيًا من هذه القضية.

      ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، شهدت أوكرانيا فضائح فساد متكررة، فيما تُشكل الرشوة ومخالفة القانون ثغرتين رئيسيتين في مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

      المصدر: أ.ف.ب.

