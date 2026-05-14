سماع دوي انفجارات في كييف ومدن أوكرانية أخرى

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع أصوات انفجارات في العاصمة كييف ومدن أخرى، عقب إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق.

ووفقا لقناة “غرومادسكي” الأوكرانية، سُمعت أصوات انفجارات في كييف في الساعة 02:50 ومرة أخرى في الساعة 03:03 بالتوقيت المحلي، كما تم تسجيل انفجارات في كل من تشيركاسي (الساعة 00:49) وكريمنشوك (الساعة 00:59).

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في كييف ومنطقتي بولتافا وتشيركاسي.

وفي السياق ذاته، وصف فلاديمير زيلينسكي الهجوم بأنه “واحد من أطول الهجمات الروسية وأكثرها كثافة” خلال النزاع.

وأوضح أن الهجوم بدأ في منتصف الصباح واستمر لساعات طويلة، زاعما إطلاق ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة استهدفت حوالي 20 منطقة أوكرانية.

وشملت المناطق المستهدفة العاصمة كييف، ومدينة لفوف غربا بالقرب من الحدود البولندية، وميناء أوديسا على البحر الأسود، بالإضافة إلى مراكز سكانية أخرى.

يُذكر أن القوات الروسية كانت قد كثفت في الأيام الأخيرة من ضرباتها الجوية والصاروخية على مختلف أنحاء أوكرانيا، مستهدفة مواقع عسكرية وبنى تحتية للطاقة، بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب بين 9 و11 مايو، ولم تلتزم به كييف.

كما تأتي الضربات أيضا ردا على الهجمات الأوكرانية المتكررة على العمق الروسي، بما في ذلك الهجمات الليلية على شبه جزيرة القرم والمقاطعات الروسية الحدودية.

المصدر: روسيا اليوم