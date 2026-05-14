رومانيا | زيلينسكي يبحث مع نظيره الفنلندي تعزيز دفاعات “الجناح الشرقي” للناتو

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الفنلندي ألكسندر ستوب في العاصمة الرومانية، وذلك على هامش أعمال قمة “بوخارست ناين”، التي تجمع دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت حساس لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين كييف ودول شرق أوروبا، خاصة مع استمرار التحديات الميدانية على الجبهة الأوكرانية.

وركزت المحادثات على سبل تعزيز القدرات الدفاعية الجوية لأوكرانيا، ومناقشة إنتاج الأسلحة المشترك بين فنلندا وأوكرانيا، وهو المسار الذي تدعمه دول مجموعة “بوخارست ناين” بقوة.

كما استغل زيلينسكي القمة لحشد التأييد لـ “صيغة السلام” الأوكرانية، والضغط من أجل الحصول على ضمانات أمنية أكثر وضوحاً وخطوات ملموسة نحو انضمام بلاده إلى الحلف.

وأكد الرئيس ألكسندر ستوب التزام هلسنكي المستمر بتقديم المساعدات العسكرية والتقنية لكييف، مشدداً على أن أمن فنلندا مرتبط بشكل وثيق باستقرار الجبهة الشرقية لأوروبا.

المصدر: وكالة يونيوز