الحريري عرض الاوضاع مع دريان وجنبلاط: هذا البيت سيبقى مرجعا للوطنيين ولتيار الاعتدال وسيستمر بالرغم من كل العقبات

استقبل الرئيس سعد الحريري، بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط”، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق، في حضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإسلامية علي الجناني.

وقد هنأ المفتي دريان الرئيس الحريري بسلامة العودة، وجرى عرض لآخر التطورات والأوضاع العامة في البلاد.

جنبلاط

وكان الرئيس الحريري قد استقبل النائب السابق وليد جنبلاط، ترافقه السيدة نورا جنبلاط وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.

بعد اللقاء، قال جنبلاط: “اشتقنا للشيخ سعد الحريري، وهذا البيت سيبقى مرجعا للوطنيين ولتيار الاعتدال، وسيستمر هذا البيت بالرغم من كل العقبات، في النهاية لا شيء يدوم”.

سئل: هل هناك انتخابات أم لا؟

أجاب: “هناك انتخابات ونحن جاهزون لكل شيء”.

سئل: هل سيشارك الشيخ سعد بالانتخابات؟

أجاب: “لم آت لأسأله إن كان سيشارك أم لا، أتيت أستأنس بالشيخ سعد، تعرفون علاقتي القديمة، منذ أيام الشيخ رفيق إلى الشيخ سعد، أيام النضال الكبيرة التي ناضلنا فيها منذ 14 آذار وإلى هذا اليوم، فلا تدخلوني بالتفاصيل”.

وسئل: الرئيس الحريري تحدث اليوم عن اتفاق الطائف، فهل تجدون إمكانية اليوم لتطبيقه؟

أجاب: “يطبَق الاتفاق. الجيش اللبناني يقوم بجهد جبار، باعتراف القيادة المركزية السانتكوم، وحتى أن الأميركيين يوجهون التحية للجيش اللبناني، إلا أن التشكيك يأتي من بعضنا في الداخل. ونحيي الشيخ سعد اليوم على كل كلمته، ولكن تحيّته إلى أهل الجنوب كانت ممتازة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام