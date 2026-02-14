السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 18:17
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | مؤتمر ميونيخ للأمن يناقش تصدعات التكتل الغربي وتحذيرات من انهيار النظام الدولي

    انعقد مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام في ألمانيا في ظل تصدعات كبيرة تضرب التكتل الغربي، وسط تحذيرات أطلقها قادة أوروبيون من احتمالية انهيار وشيك للنظام الدولي الحالي، ما يسلّط الضوء على التحديات الأمنية والسياسية العالمية في مرحلة حرجة.

    تقرير: محمد حمدان



    وأبرزت وسائل إعلام عالمية مثل صحيفة The New York Times وThe Guardian وPolitico حجم التصدعات الداخلية الأوروبية والأميركية، مشيرة إلى تراجع الثقة بالولايات المتحدة بين قادة وحكومات أوروبا، وانعكاس الانقسامات الأميركية الداخلية على صورة واشنطن لدى الحلفاء، ما يدفع أوروبا للبحث عن بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها العسكري والاقتصادي على الولايات المتحدة.

    المصدر: موقع المنار

