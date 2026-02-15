دميترييف يحذر: يجب العمل معا لتقليل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة

دعا رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة كيريل دميترييف، إلى تضافر الجهود الدولية لتقليل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.

فقد كتب دميترييف على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: “يجب أن نعمل معًا لتقليل مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة”.

وجاءت دعوة المسؤول الروسي تعليقا على نتائج استطلاع رأي أظهر أن غالبية سكان الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يعتقدون أن حربا عالمية ثالثة قد تندلع في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، في مؤشر على تصاعد المخاوف الدولية من انزلاق التوترات الحالية إلى صراع شامل.

وفي مؤتمر ميونيخ للأمن 2026، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى منع إطلاق سباق تسلح جديد، قائلا: “أتوسل إليكم: منع إطلاق سباق تسلح جديد ما دام ذلك ممكنا”، مشددا على أن “البشرية ستكون شاكِرة إلى الأبد إذا فعلتم ذلك، وستحكم عليكم بشدة إذا لم تفعلوا”.

المصدر: روسيا اليوم