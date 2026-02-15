الأحد   
    دولي

    بوشكوف: الأوروبيون عاجزون عن تقديم حجج جدية للمشاركة في مفاوضات أوكرانيا

      أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للسياسة المعلوماتية أليكسي بوشكوف، أن الأوروبيين عاجزون عن تقديم مبررات جدية تسمح لهم بالمشاركة في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

      وكتب بوشكوف في قناته على “تلغرام” تعليقا على مطالبة وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بإشراك دول الاتحاد الأوروبي في العملية التفاوضية: “لا يستطيع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حتى الآن تقديم ولو حجة واحدة لصالح مشاركة الاتحاد الأوروبي هذه في المفاوضات بشأن أوكرانيا”.

      وشدد على أنه “ليست لديه ولا لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس إجابات جدية على السؤال: لماذا يحتاج الأوروبيون إلى التواجد في المفاوضات؟ حقاً، لماذا؟”.

      وأضاف بوشكوف متسائلا: “لتعطيل حتى المفاوضات الهشة التي تجري بالفعل؟ لنفخ الخدود والشعور بالأهمية؟”، مؤكدا أن “الأوروبيين غير قادرين على إضافة أي شيء جديد لعملية التسوية في أوكرانيا”.

      تأتي تصريحات المسؤول الروسي ردا على تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، أفاد بأن سيكورسكي شكك خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في حق الولايات المتحدة في القيام بدور قيادي في المفاوضات بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي “تستحق مكانا على طاولة المفاوضات” لأنها تقدم الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية لكييف.

