استطلاع عربي واسع.. 87% يرفضون الاعتراف بـ “إسرائيل” و28% يعتبرونها التهديد الأكبر للمنطقة

كشف استطلاع رأي عربي واسع النطاق أن غالبية المواطنين في العالم العربي يعارضون التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فيما يرى أكثر من ربعهم أنه يمثل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة.

وجاءت هذه النتائج ضمن «مؤشر الرأي العربي 2025» الصادر عن المركز العربي في واشنطن، والذي يُعد أكبر مسح للرأي العام في العالم العربي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 28% من المشاركين في 15 دولة عربية يعتبرون الكيان الإسرائيلي التهديد الأول لبلدانهم، تليه الولايات المتحدة. وسُجلت أعلى نسب اعتبار الكيان الإسرائيلي تهديدًا في منطقة المشرق العربي، التي تضم العراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، بنسبة 58%، تلتها منطقة وادي النيل (مصر والسودان) بنسبة 38%.

في المقابل، سُجلت أدنى النسب في بلدان المغرب العربي، وهي الجزائر وموريتانيا والمغرب وليبيا وتونس، وكذلك في دول الخليج، وهي الكويت وقطر والسعودية، حيث بلغت 9% فقط في كل من المنطقتين. كما ارتفعت نسبة الذين قالوا إنهم لا يعرفون أو فضلوا عدم الإجابة، إلى 47% في المغرب العربي و42% في الخليج.

وأُجري مؤشر الرأي العربي بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وأغسطس/آب 2025، وشمل مقابلات مباشرة مع 40,130 شخصًا في 15 دولة عربية هي: الجزائر، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، وتونس.

وأظهر الاستطلاع أن 80% من العرب يعتبرون القضية الفلسطينية قضية عربية جماعية، مقابل 12% فقط يرونها قضية فلسطينية بحتة. وسُجلت أعلى نسب التأكيد على الطابع العربي للقضية في الأردن وتونس والجزائر والكويت، حيث تجاوزت 90%.

أما في السعودية، فقد بلغت النسبة 62%، مع الإشارة إلى أن 30% من المشاركين قالوا إنهم لا يعرفون أو امتنعوا عن الإجابة.

وتضمن التقرير قراءة لآراء السوريين بعد رحيل النظام، حيث أظهر الاستطلاع أن 70% من السوريين يرفضون أي اتفاق مع الكيان الإسرائيلي لا يشمل استعادة هضبة الجولان التي ضمّها عام 1967.

كما رأى نحو ثلاثة أرباع المشاركين أن الكيان الإسرائيلي يعمل على دعم أطراف داخل المجتمع السوري بهدف تأجيج نزعات انفصالية وتهديد وحدة البلاد، فيما قال 88% إنه يشكل خطرًا على الأمن والاستقرار في سوريا.

ورغم توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020 بين الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، أظهر الاستطلاع تراجع نسبة المؤيدين للاعتراف به بنقطتين مئويتين مقارنة بالمسح السابق. وأكد 87% من المشاركين رفضهم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، مقابل 6% فقط أعربوا عن قبولهم بذلك.

وبرر الرافضون موقفهم باعتبار الكيان الإسرائيلي «دولة استعمارية استيطانية تحتل فلسطين»، إضافة إلى وصفه بأنه «دولة توسعية تسعى للهيمنة على المنطقة والسيطرة على مواردها». أما المؤيدون للاعتراف، فقد ربط نصفهم ذلك بقيام دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين.

وسجلت السعودية أدنى نسبة رفض للتطبيع بلغت 61%، مقارنة بـ74% أو أكثر في بقية الدول، مع بقاء نسبة كبيرة من المشاركين دون إجابة.

المصدر: يورونيوز