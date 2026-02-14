الحريري يعلن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة: سيسمعون أصواتنا وسيعدونها

أعلن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري اليوم السبت رسمياً المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، متوجهاً لأنصاره في الكلمة التي ألقاها في وسط بيروت بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لاغتيال والده الشهيد رفيق الحريري، “قولوا لي متى الانتخابات لأقول ماذا سيفعل المستقبل، وبوعدكم متى أصبحت الانتخابات سيسمعون ويعدّون أصواتنا”.

وفي هذا السياق، تابع الحريري “بانتخابات ودون انتخابات أنا وأنتم على الحلوة والمرة وموعدنا قريب ربما أبعد من أمنياتكم بقليل ولكن أكيد أقرب من أوهامهم بكثير”.

إلى ذلك، وجه الحريري “تحيّة لأهلنا في الجنوب الذين يستحقّون دولة تحميهم وترعاهم وتثبّتهم في أرضهم بالتكافؤ والتضامن بين جميع اللبنانيّين”.

كما وجه تحيّة ايضاً لأهالي طرابلس، قائلاً إنّ “ما سقط هناك ليسا مبنيين بل كرامة السياسيّين هناك وكلنا مسؤولون عن المأساة هناك ورمي المسؤوليّة على الدولة وحدها لا تكفي”.

كذلك، أعلن الحريري أنه “لن نسمح بأي فتنة داخليّة واتّفاق الطائف هو الحلّ ويجب تطبيقه كاملاً من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء الطائفيّة”، حسب تعبيره، متابعاً “ما تخيّطوا بسلّة الخلافات الخليجية”، مؤكداً “أننا نريد أفضل العلاقات مع كلّ الدول العربيّة بدءاً من سوريا الجديدة”.

هذا وتوجّه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى “كلّ مَن يراهن على إلغاء الحريرية”، قائلاً “يللي جرّب المجرب كان عقلو مخرّب”، قائلاً لمناصريه، “نحن والحقّ أكثريّة وأنتم خطّ الرئيس الشهيد الرفيق الحريري تعلنون التمسّك بنهجه كلّ عام وتقولون إنّ الإعتلاء ليس تردّداً بل شجاعة والصبر هو إيمان بالمدرسة الوطنيّة”.

وأضاف “أطمئنكم أنّ بكرا أفضل والنور واضح بنهاية النفق وهذا آخر النفق ورفيق الحريري لم يكن رجل مرحلة عابر أو بيّاع أوهام بل كان نموذجاً لرجل دولة آمن أنّ لا أحد أكثر من بلده والدليل وجوده في عيون وقلوب اللبنانيّين”.

وأوضح أنّ “الحريريّة الوطنيّة تأخذ مسافة واستراحة محارب لكنّها لا تنكسر ومن راهنوا على كسر الحريريّة هني انكسروا ونحن لا نُكسَر لأنّ مشروع رفيق الحريري رؤية وإيمان بأنّ لبنان يقوم مهما سقط”.

كما لفت الحريري إلى أنه “بعد كل الاشاعات والتهويل والتلفيق. اتفهمكم انتم الذين بقيتم على قناعتكم وصبرتم. انتم الذين لا تبيعون اعتدالكم في السوق السياسية”، مضيفاً “أطمئنكم ان غدا افضل والنور واضح بنهاية النفق وهذا اخر النفق. رفيق الحريري لم يكن رجل مرحلة عابر ولا بائع اوهام بل كان النموذج المثال لرجل دولة آمن حتى الاستشهاد بان لا احد اكبر من بلده. ستسمعون الناس والاقتصاد والثقة والعيش المشترك كي يتحققوا يجب التزام نهج رفيق الحريري. انتم صمام الامان في هذا البلد. انتم الرقم الصعب. انتم المدرسة التي تثبت ان تيار المستقبل يرى السياسة وفاء”.

وأشار إلى أنه “عندما صار المطلوب تغطية الفشل والمساوة على الدولة قلنا لا وقررنا الابتعاد. فالسياسة على حساب كرامة البلد ليس لها مكان في مدرستنا. وهناك ناس لا تحب الا السلطة”.

وتابع متوجها الى المحتشدين: “نحن لا ننكسر لان مشروعنا رؤية وايمان بان لبنان يقوم مهما وقع ومشروعنا يبقى طالما انتم باقون ومتماسكون. نحن لا نغير جلدنا ولا نشتري مواقف ولا مناصب”.

المصدر: موقع المنار