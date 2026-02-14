روبيو: نريد إعادة تنشيط التحالف مع أوروبا وقيادة تجديد النظام الدولي

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العالم يواجه اليوم «احتمال نزاع جديد أكثر من أي وقت مضى»، مؤكداً أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى قيادة مرحلة «التجديد والإصلاح» وإعادة تنشيط التحالف مع أوروبا.

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة وأوروبا «تنتميان إلى الحضارة الغربية نفسها»، وأن مصيرهما مشترك، مشدداً على أن واشنطن لا ترغب في الانفصال عن أوروبا بل في «إعادة بناء التحالف» معها، وأنها لا تسعى إلى تقسيم NATO بل إلى تحفيزه وتعزيزه.

وأشار إلى أن التحالف الجديد يجب أن يركز على المصالح المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية، معتبراً أنه «لا نريد حلفاء ضعفاء لأن ذلك سيضعفنا»، وأن أوروبا يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وتطرق روبيو إلى ملف الهجرة، قائلاً إن «فتح الأبواب أمام موجة غير مسبوقة من المهاجرين هدد وحدة مجتمعاتنا ومستقبل شعوبنا»، مؤكداً ضرورة التحكم في الحدود الوطنية وتنظيم دخول الأشخاص إلى البلاد.

كما شدد على أنه «لا يمكن وضع النظام العالمي فوق مصالح شعوبنا»، معتبراً أن بعض الجهات لا ينبغي أن تحتمي بالقانون الدولي إذا كانت تعرض الاستقرار للخطر. وانتقد دور United Nations، قائلاً إنها «لا تلعب دوراً في حل النزاعات».

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال روبيو إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً لإنهاء النزاع، مشيراً إلى اجتماع مرتقب بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء في جنيف، ومضيفاً: «لا نعرف ما إذا كان الروس يريدون إنهاء الحرب».

أما بشأن الصين، فأكد أن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين وقوتين في العالم، ومن الخطأ عدم الحوار بينهما، رغم احتمال تعارض المصالح الوطنية بين الطرفين، مع السعي لتجنب نزاعات اقتصادية.

وختم روبيو بالقول إن بلاده «ترسم مساراً نحو قرن جديد من الازدهار» بالتعاون مع أوروبا، نافياً أن تكون نهاية الحقبة عبر الأطلسي هدفاً لواشنطن.

المصدر: رويترز