ليس فقط ديب سيك.. سباق الذكاء الاصطناعي في الصين يشتعل

مع استعداد الصين لعطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ يوم الأحد، تتسابق الشركات المنافسة لشركة ديب سيك لإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، بعد عام من دخول الشركة بقوة إلى الساحة عبر نموذجيها آر 1 وفي 3 اللذين شكلا نقطة تحول في القطاع.

ومع استعداد ديب سيك لإطلاق نموذجها من الجيل التالي «في 4» قريباً، سارعت شركات صينية عديدة إلى طرح نماذجها الخاصة أو التحضير لإطلاقها، أملاً في خطف الأضواء أو على الأقل تجنب مفاجأة جديدة خلال مهرجان الربيع هذا العام، بحسب موقع ذا إنفورميشن التقني.

في ما يلي أبرز الشركات والنماذج الساعية لإحداث تأثير خلال موسم العطلات:

ديب سيك

نموذج في 4 المرتقب يحل محل في 3

من المنتظر أن يحل نموذج في 4 محل نموذج في 3 الذي أطلق العام الماضي، والذي دعم تطبيق المساعد الذكي للشركة، وتمكن من تجاوز تشات جي بي تي ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تقييماً على متجر آب ستور التابع لشركة أبل في أميركا، كما يترقب المستثمرون والعاملون في القطاع إطلاق نموذج آر 2، خليفة آر 1.

رفع نافذة السياق إلى 1 مليون توكن

عززت ديب سيك هذا الأسبوع حالة الترقب بعدما رفعت نافذة السياق في روبوت الدردشة الخاص بها عبر الويب والهاتف المحمول من 128000 توكن إلى 1 مليون توكن، وهي وحدة البيانات التي يعالجها نموذج الذكاء الاصطناعي.

ويعني ذلك أن روبوت الدردشة بات قادراً على معالجة نصوص بطول كتاب كامل للإجابة على أمر واحد من المستخدم.

بايت دانس

تحديث مرتقب لدوباو ونموذج فيديو جديد

من المتوقع أن تطلق الشركة المالكة لمنصة تيك توك قريباً تحديثاً لروبوت الدردشة دوباو، الأكثر استخداماً في الصين من حيث عدد المستخدمين النشطين.

وأثار إطلاق نموذج توليد الفيديو سيدانس 2.0 يوم الخميس مقارنات مع الصعود العالمي لديب سيك، بعدما انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وحصد إشادة كبيرة على منصة إكس، بما في ذلك من مالكها إيلون ماسك، ويستطيع سيدانس 2.0 إنتاج مقاطع فيديو سينمائية عالية الجودة استناداً إلى عدد محدود من الأوامر، أو حتى أمر واحد فقط.

كما أطلقت الشركة يوم الجمعة نموذج توليد الصور سيدريم 5.0 لايت.

علي بابا

إطلاق مرتقب لكوين 3.5

تستعد علي بابا، التي كانت أول شركة صينية ترد على الصعود الواسع لديب سيك العام الماضي عبر نموذج كوين 2.5 ماكس، لإطلاق كوين 3.5.

تعزيز الاستخدام المحلي عبر القسائم

يشهد تطبيق كوين التابع لعملاق التجارة الإلكترونية نمواً في الاستخدام المحلي، بعدما أنفقت الشركة 3 مليارات يوان، أي ما يعادل 400 مليون دولار، الأسبوع الماضي على حملة توزيع قسائم للترويج لمفهوم التجارة القائمة على الوكلاء، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي إدارة عمليات التسوق عبر الإنترنت نيابة عن المستهلكين.

وقالت الشركة إن الحملة دفعت إلى تنفيذ أكثر من 120 مليون طلب استهلاكي خلال ستة أيام حتى يوم الأربعاء.

ميني ماكس

طرح إم 2.5 وجمع 4.8 مليار دولار هونغ كونغي

أطلقت ميني ماكس نموذجها مفتوح المصدر إم 2.5 يوم الأربعاء عبر موقعها المخصص للوكلاء في الخارج.

وبلغت حصيلة إدراجها في هونغ كونغ 4.8 مليار دولار هونغ كونغي، أي نحو 620 مليون دولار، وهو أعلى من حصيلة زيبو البالغة 558 مليون دولار.

وطورت الشركة، ومقرها شنغهاي، تطبيقات شهيرة مثل هايلو إيه آي لتوليد الفيديو، وتوكي، وهو تطبيق يتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تينسنت

نموذج مضغوط للأجهزة الاستهلاكية

أطلق فريق هونييوان التابع لتينسنت يوم الثلاثاء نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التخزين ومضغوط يحمل اسم إتش واي 1.8 بي 2 بيت، والمصمم للاستخدام على الأجهزة الاستهلاكية بما في ذلك الهواتف المحمولة.

آي فلاي تك

سبارك إكس 2 برقائق صينية

أطلقت آي فلاي تك يوم الأربعاء نموذج سبارك إكس 2، الذي تم تدريبه بالكامل على رقائق مصنعة في الصين.

وقالت الشركة إن التحديث يركز على التطبيق العملي في قطاعات تشمل التعليم والرعاية الصحية والسيارات والتطبيقات القائمة على الوكلاء.

نت إيز يوداو

إطلاق لوستر إيه آي كمساعد مكتبي

أطلقت نت إيز يوداو يوم الأربعاء لوستر إيه آي، وهو وكيل مساعد شخصي يعمل على مستوى أجهزة سطح المكتب، ويمكنه تنفيذ مهام مثل استرجاع المعلومات وجدولة المواعيد وتحليل البيانات من خلال تنفيذ سير عمل محلي على جهاز المستخدم بعد الحصول على إذن.

ويدعم المنتج الاتصال عبر الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، ويتيح التفاعل عن بعد عبر تطبيقات مؤسسية شائعة بين الشركات الصينية مثل دينغ توك وفيشو.

ديكسمل

دي إم 0 لسيناريوهات الروبوتات

كشفت شركة ديكسمل الناشئة في مجال الذكاء المجسد يوم الثلاثاء عن دي إم 0، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مصمم لسيناريوهات متعلقة بالروبوتات.

ويجمع دي إم 0 بين بيانات الإنترنت متعددة الوسائط وبيانات القيادة والملاحة وتشغيل الروبوتات، وتم تدريبه عبر منصات روبوتية متعددة.

المصدر: رويترز