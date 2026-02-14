عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 14 شباط/ فبراير 2026

العناوين

صحيفة الأخبار:

عودة الحريري إلى السياسة

الضاحية الجنوبية: تعاف عمراني وضغط معيشي

الحريري 2026.. كلّ الأسباب تفرض العودة

بين وهم التحييد وواقعية الجغرافيا: لا بديل للبنان من المقاومة

العدوان والوصاية وسياسة الرضوخ.. والرد!

صحيفة البناء:

بري قدم ترشيحه: الانتخابات في موعدها ولا يجوز أي تعطيل في بداية العهد

ترامب يعود للحديث عن حشود عسكرية بوجه إيران داعيًا للإسراع بالاتفاق

الحريري يتحدث اليوم في ذكرى والده.. وانتظار لمعرفة خياراته الانتخابية

هل يُحسن لبنان إدارة الوقت بانتظار رسم التوازنات؟

صحيفة الديار:

خريطة جديدة وسباق مبكر إلى أيار

وُدّ خلف الكواليس.. بين الحريري ولبنان المتغيّر: مرحلة دقيقة

“ويتكوف العراق” وسيط غامض وماذا عن زوجة الشاه؟

زيارة محسوبة التوقيت.. ماذا تريد برلين من بيروت؟

صحيفة اللواء:

سلام: لن نسمح باستهداف العرب وماضون بخطة بسط السيادة

بري أول المرشحين للانتخابات.. وصندوق النقد يشيد بقانون استرداد أموال المودعين

رفيق الحريري.. وطن في رجل ما بين بنائها وانهيارها.. لإعادة إنتاج “حريرية حديثة”

كتاب مفتوح إلى الرئيس نجيب ميقاتي: طرابلس لم تعد قضية إنماء بل قضية عدالة

ترامب يضغط بحاملة طائرات ثانية.. وغروسي يكشف عن صعوبة تفتيش المواقع النووية المقصوفة

صحيفة الجمهورية:

بري: لا تمديد ولا تأجيل

الحريري في ذكرى 14 شباط لمسار “المستقبل”

“الحزب” ينفّذ “خطة التخفّي” سياسيًا

بري يعود إلى الميدان: ماذا تعنى معركة 2026؟

المفاوضات الأوكرانية الروسية تحت الضغط العسكري

ثلاث ساعات حاسمة: بين حذر ترامب وإصرار نتنياهو

صحيفة النهار:

قرار الحريري اليوم.. أي “مستقبل” في الانتخابات؟

بعثة صندوق النقد بلبنان تُناقش تعديلات على مشروع قانون لمعالجة عجز التمويل

الجيش الأميركي يستعد لعمليات متواصلة ضدّ إيران.. ومحادثات في جنيف الثلاثاء

بسبب خلافات بشأن غزّة.. سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي

صحيفة الشرق:

لبنان يحيي اليوم ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

سلام من ميونيخ: لبنان يرفض استخدام أراضيه ضدّ الأشقاء العرب

“إسرائيل” استخدمت أسلحة أميركية في غزّة تسبّبت في “تبخّر” آلاف الفلسطينيين

حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة: شحنات عسكرية نحو القوقاز لتطويق جبهة إيران الشمالية

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا:

-توقفت جهات أمنية دولية وإقليمية أمام إصرار القيادة العسكرية الأميركية على نقل مجموع المعتقلين من تنظيم “داعش” لدى قوات سورية الديمقراطية إلى العراق، بعدما أظهر التقرير القضائي العراقي أنه من أصل خمسة آلاف معتقل هناك ثلاثة آلاف سوري ومئات من العراقيين. والمنطقي هو أن تتسلّم الأجهزة الأمنية السورية المعتقلين السوريين ويتسلّم العراق حاملي الجنسية العراقية، وربما أيضًا الودائع من جنسيات أخرى بانتظار حل مشكلة ترحيلهم إلى بلدانهم، كما قال القضاء العراقي عن غير حاملي الجنسية السورية الذين يمثلون 60% من مجموع المعتقلين. وتساءلت هذه الجهات مع الأرقام المفاجئة عما إذا كان القرار الأميركي هو الذي يترجم درجة الثقة بحصانة الأجهزة الأمنية السورية وشراكتها في المواجهة مع “داعش” لأن غياب الثقة بالأجهزة السورية يتقدّم كسبب وحيد لتفسير النقل إلى العراق.

كواليس:

قالت مصادر سياسية بارزة إن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقديم ترشيحه كأول المتقدّمين بطلبات الترشيح للانتخابات النيابية ليس مجرد عمل رمزي بل هو رسالة واضحة لكل الذين يتحدّثون عن تأجيل الانتخابات أن الانتخابات سوف تجري في موعدها وان التعقيدات التي تحيط بالعملية الانتخابية مع تعذر إجراء الانتخابات في دائرة المنتشرين لن يؤدي إلى التأجيل أو التعطيل بل إلى البحث عن مخارج ورئيس المجلس النيابي جاهز لمناقشة أي مخرج مناسب والسير بما يلزم على قاعدة إجراء الانتخابات في موعدها وفقًا للقانون النافذ سواء كان هذا المخرج عبر الحكومة أو يستدعي مشاركة المجلس النيابي.

صحيفة اللواء:

همس:

يواجه “صقر نيابي” في كتلة مسيحية مأزقًا، إذا ما اتجهت قيادة الحزب الذي ينتمي إليه إلى إبعاده عن الترشيح للانتخابات في أحد أقضية الجبل للدورة المقبلة.

غمز:

حملت ترشيحات كتلة كبرى أول الرسائل، حول مناخ التبدلات المقبلة في أعضائها، والتي لا تقل عن استبدال 5 أو 6 من النواب الحاليين لصالح مرشحين موعودين منذ سنوات!

لغز:

عاد ملف توظيفي في مؤسسة تعليم كبرى إلى التجاذب مجددًا من زاوية حسابات طائفية وكلام عن خلل في الشراكة.

صحيفة الديار:

علمت “الديار” أنّ مضبطة اتهام موثقة باتت لدى الأجهزة الرقابية المعنية إزاء مخالفات كبيرة ترتكبها سلسلة من المطاعم الشهيرة المنتشرة بفروعها على الأراضي اللبنانية لجهة عدم التزامها بتوظيف “الكوتة” اللبنانية الملزمة قانونيًا، حيث تعتمد تلك المطاعم للتحايل على القانون وتتهرب من تقديم الملفات الحقيقة للتوظيفات، مستفيدة من التهرب الضريبي، وعدم التسجيل في الضمان، والاجر المنخفض الذي يمنح للجنسيات غير اللبنانية.. وفي هذا السياق، من المنتظر ان تنطلق حملة جدية هذه المرة لقمع المخالفات، وثمة سعي لسد ثغرات تتعلق بتسريب المعلومات مسبقًا لهذه المطاعم لمساعدتها في تجنب المساءلة؟!

صحيفة الجمهورية:

ناقش مسؤول لبناني خلال زيارته الخليجية عقوبات فُرضت أخيرًا على جهة لبنانية، محاولًا التأكيد على ضرورة تحييد الدولة ومؤسساتها عن آثار العقوبات.

غادر وفد دولي يُعنى بالشؤون المالية والاقتصادية لبنان مستاءً من تعدد المواقف والسرديات بين أكثر من طرف، مسؤولين عن إنهاء الأزمة الاقتصادية.

ما زال التناقض يدور حول الموقف الفعلي للقوى السياسية بين المعلن والمستور، في شأن استحقاق مرتقب، مع ميل إلى السلبية.

المصدر: صحف