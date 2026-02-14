ريابكوف: موسكو وبكين تساعدان على تهيئة البيئة السياسية لمفاوضات إيران وأمريكا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو وبكين وغيرهما من الشركاء يعملون على توفير “البيئة السياسية المناسبة” للمفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة “تاس”: “نحن على اتصال كامل مع الإيرانيين ومع كل الباقين، بما في ذلك مع زملائنا الصينيين، ونعمل على ما يسمى بتوفير البيئة السياسية المناسبة”.

وأضاف أن “التركيز الآن ينصب على المفاوضات التي تجريها إيران مع شركائها، وعلى العمل الذي تقوم به إيران بشكل غير مباشر – في المقام الأول عبر وسطاء عرب – مع الأمريكيين”، معربا عن اعتقاده بأن “هذا العمل سيستمر”.

وفي سياق متصل، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مجموعة “بريكس” يمكنها أن تلعب دورا في دعم هذا المسار، قائلا: “بريكس يمكن ويجب أن تعرب عن تضامنها” بشأن الملف الإيراني، موضحا أن ذلك “تم القيام به بالفعل”، ومعربا عن ثقته في أن “الموضوع سيبحث أكثر”.

وأضاف: “إذا تمكنا من تقديم مساعدة مادية في هذا المجال، فسيكون ذلك مساهمة كبيرة من بريكس. ولكن مرة أخرى، ليس مساهمة جماعية من قبل جميع أعضاء بريكس، بل مساهمة على أساس فردي”.

تأتي تصريحات ريابكوف بعد أيام من جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول تسوية الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي عُقدت في 6 فبراير في العاصمة العمانية مسقط، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة.

المصدر: وكالة تاس الروسية