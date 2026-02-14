علييف يعلن استعداد أذربيجان لـ “إعادة ضبط” العلاقات مع فرنسا وفتح صفحة جديدة بين باكو وباريس

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف استعداد بلاده الكامل لـ “إعادة ضبط” العلاقات مع فرنسا، مؤكدا رغبة باكو في تجاوز التوترات السابقة وفتح صفحة جديدة من التعاون مع باريس.

وفي مقابلة أجراها مع قناة “فرانس 24” على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قال علييف: “لقد كان لقائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية العام الماضي إيجابيا للغاية، واتفقنا حينها على الضغط على زر إعادة ضبط العلاقات. ونحن مستعدون لذلك”.

وأشار الزعيم الأذربيجاني إلى أن باكو لا تسعى لاختلاق مشاكل مع أي دولة، بما في ذلك فرنسا، مشددا في الوقت نفسه على أن مصدر التوتر في العلاقات بين باكو وباريس لم يكن من جانب أذربيجان.

وأضاف: “أعتقد الآن أن كلا الطرفين أكثر استعدادا لتطبيع العلاقات، خاصة بعد أن توصلت أرمينيا وأذربيجان بالفعل إلى السلام”.

واستذكر علييف لقاءه بالرئيس الفرنسي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن في تشرين الاول / أكتوبر الماضي، واصفا الأجواء التي سادت اللقاء بـ “الودية للغاية”.

وأوضح أن فرق العمل في البلدين تحافظ على اتصالات منتظمة، مستدركا: “لا تزال هناك بعض القضايا العالقة التي تتطلب حلا بجهود مشتركة، وكما أكدت أنا والرئيس ماكرون، فإنه يجب علينا كدولتين ذاتي سيادة، احترام بعضنا لبعض، واحترام الأنظمة القانونية لدى كل منا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وردا على سؤال حول احتمالية عقد لقاء قريب يجمعه بالرئيس ماكرون، أجاب علييف بالإيجاب، مما يشير إلى قرب حصول انفراجة دبلوماسية.

يذكر أن العلاقات بين أذربيجان وفرنسا شهدت توترا ملحوظا منذ عام 2020 عقب العمليات العسكرية في منطقة قره باغ، حيث اتهمت باكو باريس حينها بالانحياز لأرمينيا وتزويدها بالأسلحة، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان.

المصدر: روسيا اليوم