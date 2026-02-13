روابط التعليم الرسمي والمكاتب التربوية في الأحزاب تحذر الحكومة من عدم إنصاف المعلمين وتدعم تحركات الروابط

عقدت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الاساسي) اجتماعاً مع مسؤولي المكاتب التربوية للاحزاب اللبنانية التي ضمت ممثلين عن : حركه امل، حزب الله، التيار الوطني الحر، الحزب الاشتراكي، تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، تيار الكرامة، الحزب القومي، حزب الاتحاد، الجماعة الاسلامية، تيار العزم، وذلك في مكتب الروابط يوم الخميس ٢٠٢٦/٢/١٢ وصدر عن المجتمعين البيان التالي:

إن العملية التربوية لا تكتمل الا بوجود المدرسة الرسمية والحفاظ عليها من جهة، والحفاظ على حقوق الأساتذة والمعلمين من جهة اخرى، كما ان الواقع الاقتصادي أصبح ضاغطاً فيما أن الرواتب قد تآكلت قيمتها بفعل التضخم وانعدمت قدرتها الشرائية، وبناءً عليه يؤكد المجتمعون على أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين المتمثلة بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة، والى حينه لا بد من التأكيد على أمرين أساسيين:

١- استعادة قيمة الرواتب تبدأ بمضاعفة الرواتب الى 37 ضعفاً، وبنفس النسبة لأجر ساعة التعاقد.

٢- ضم جميع الملحقات والمثابرة الى أساس الراتب، وإلى أجر ساعة التعاقد.

كما أشاد المجتمعون بالتحركات النقابية الضاغطة التي كانت الروابط قد نفذتها والتي تدرجت من اضرابات تحذيرية الى الاعتصامات والتظاهر وكان آخرها امام المجلس النيابي أثناء مناقشة الموازنة، واستنكروا ما تعرض له الأساتذة والمعلمين من استخدام للعنف والقمع .

من جهة ثانية، وحيث أن مجلس الوزراء سينعقد يوم الأثنين ٢٠٢٦/٢/١٦ وعلى جدول أعماله، بحث تحسين رواتب القطاع العام، أكد المجتمعون على ما يلي:

١) تحذير الحكومة من إقرار زيادات لا تنصف المعلمين ولا تعيد لرواتبهم قيمتها الشرائية للعيش بكرامة.

٢) سعي موازي من المكاتب التربوية في الأحزاب لدى الوزراء في الحكومة والنواب في المجلس النيابي الى تحقيق مطالب المعلمين والاساتذة.

٣) دعم مكاتب الأحزاب التربوية أي تحرك مطلبي تقوم به الروابط.

المصدر: موقع المنار