قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة وتداهم منزل أحد الأهالي

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت منزل أحد أهالي القرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من ست آليات من نوع همر، توغلت بمنطقة التل الأحمر الغربي باتجاه قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث داهمت منزل أحد أهالي القرية وقامت بتفتيشه.

ولا تزال قوات الاحتلال منتشرة في محيط المكان دون معرفة أسباب المداهمة، بحسب “سانا”.

وتوغلت أمس الخميس قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سبع آليات عسكرية، على طريق الكسارات في ريف القنيطرة الشمالي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، إضافة إلى تمشيط محيط الطريق.

ويواصل العدو خرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر توغلاتها في الجنوب السوري، واعتداءاتها المتكررة على المواطنين، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتؤكد سوريا مطالبتها الدائمة بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها، معتبرةً أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولا ترتّب أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، وداعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل.

المصدر: سانا