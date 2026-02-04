توغلات جديدة للعدو الاسرائيلي في ريف القنيطرة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، توغلات جديدة في ريف القنيطرة الجنوبي والشمالي.

وأفادت وكالة «سانا» بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من عشر آليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت خمس آليات حاجزاً غرب القرية، فيما واصل القسم الآخر من القوة التقدّم نحو قرية صيدا الجولان وأقام حاجزاً وسطها.

وفي توقيت متزامن، توغلت ثلاث سيارات عسكرية للاحتلال في قرية الصمدانية الشرقية، وأقامت حاجزاً على الطريق الواصل بينها وبين بلدة خان أرنبة، حيث نفّذت عناصر الاحتلال عمليات تفتيش للمارة وعرقلت حركة المواطنين.

وشهد يوم أمس أيضاً توغلات إسرائيلية مماثلة في مدينة القنيطرة المهدّمة، حيث سلكت القوات طريق رسم الرواضي باتجاه تل كروم جبا، إضافة إلى توغل جديد في قرية الصمدانية الشرقية.

كما أطلقت أربع قذائف هاون على الأراضي الزراعية جنوب بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ما يهدد أمن وسلامة المدنيين.

في السياق، أدانت تركيا والسعودية، اليوم، الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي السورية وسيادتها.

وأكدتا، في بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتخلق بيئة مواتية لزيادة العنف، كما جددا دعواتهما بضرورة الانسحاب الفوري لإسرائيل من الأراضي السورية المحتلة كافة.

المصدر: سانا