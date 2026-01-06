الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    توغّل “إسرائيلي” جديد في ريف القنيطرة

      توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من 12 آلية عسكرية، اليوم الثلاثاء، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي سوريا، في أحدث خرق إسرائيلي متواصل للمنطقة الجنوبية الغربية من البلاد. وانتشرت القوة الإسرائيلية انتشر في محيط القرية، وأقامت حاجزًا عند مدخلها الغربي، قبل أن تُقدم على تفتيش أحد المنازل، ثم تنسحب لاحقًا باتجاه الأراضي السورية المحتلة.

      ويأتي هذا التوغّل بعد أيام على عملية مماثلة نفذتها قوة تابعة لجيش الاحتلال مساء الجمعة الماضية، حيث توغلت باتجاه موقع عسكري مهجور في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا، في سياق اعتداءات باتت شبه يومية على القرى والبلدات الجنوبية.

      ومنذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، صعّدت إسرائيل تدخلها العسكري في جنوب سوريا، سواء عبر الاحتلال المباشر أو التوغلات المتكررة، في خرق واضح لاتفاقيات وقف إطلاق النار.

      المصدر: الأناضول

