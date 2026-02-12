المفوض الأوروبي للطاقة يزور الجزائر لتسريع إمدادات الغاز وتنويع مصادر الاتحاد الأوروبي

زار المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة دان يورغنسن الجزائر العاصمة، الخميس، في إطار مساعٍ أوروبية لتسريع تسليم الغاز الجزائري إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تنويع شراكاته لتعويض الحظر التدريجي المفروض على الغاز الروسي.

وأكد المسؤول الأوروبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين جزائريين، أن «هذا الاجتماع يأتي في وقته تماماً، إذ إننا بصدد تقليل اعتمادنا على الغاز الروسي». وأضاف: «تُعدّ الجزائر شريكاً مهماً جداً في مجال الغاز، وستزداد أهميتها مع مرور الوقت».

ولحرمان موسكو من عائدات طائلة تموّل حربها في أوكرانيا، وافق الاتحاد الأوروبي على منع استيراد الغاز الروسي بحلول خريف عام 2027 على أبعد تقدير.

وتبحث أوروبا عن مصادر إمداد جديدة، في ظل مخاوف من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة، والذي لجأت إليه بشكل كبير لتعويض توقف مشترياتها من روسيا.

وقال دان يورغنسن، في تصريح سابق: «هناك قلق متزايد أشاركه بشأن خطر استبدال تبعية بأخرى».

وأشار المفوض الأوروبي إلى الأزمة مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، والتي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن شركاء آخرين، لا سيما في مجال الطاقة.

وأوضح أن بروكسل تجري محادثات مع كلٍّ من كندا وقطر ودول شمال إفريقيا بشأن الغاز الطبيعي المسال، الذي يُنقل بحراً ويُفرَّغ في الموانئ ثم يُعاد تحويله إلى غاز قبل ضخه في الشبكة الأوروبية.

وفي الربع الثالث من عام 2025، شكّل الغاز الطبيعي المسال الأميركي 60% من واردات أوروبا في هذا المجال، مقارنةً بـ24% في بداية عام 2021.

وبعد روسيا (12,7%)، احتلت الجزائر المرتبة الثالثة (7,7%)، تلتها قطر (6%).

وتُعدّ الجزائر ثاني أكبر مُصدّر للغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، إذ مثّلت وارداتها 14,6% من إجمالي الواردات الأوروبية، بعد النروج (51,8%)، وذلك في الربع الثالث من عام 2025.

المصدر: أ.ف.ب.