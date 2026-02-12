شناعة بحث مع وفد “الحراك الفلسطيني المستقل” تطورات غزة وأوضاع المخيمات

استقبل نائب المسؤول السياسي لحركة “حماس” في لبنان والمسؤول السياسي للحركة في منطقة صيدا أيمن شناعة، وفدًا من “الحراك الفلسطيني المستقل” – منطقة صيدا، في حضور المسؤول السياسي في مخيم عين الحلوة أبو حسام زعيتر و مسؤول العمل الجماهيري في المخيم أبو الصالح، وذلك في مكتب الحركة في مخيم عين الحلوة، حيث تم البحث في المستجدات الفلسطينية وتعزيز التنسيق المشترك.

تناول اللقاء، بحسب بيان، العدوان المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا “عظم صمود شعبنا وتضحياته دفاعًا عن حقوقه الوطنية”.

وقدم شناعة عرضًا موجزًا للواقع الميداني والسياسي والأمني في غزة، مشيرًا إلى “ضرورة تكثيف التحركات الجارية وجهود الوسطاء من أجل إلزام الاحتلال ولجمه عن عدوانه”، مشددًا على “ضرورة وقف العدوان وضمان حماية شعبنا وصون ثوابته بعيداً من أي محاولات للالتفاف عليها أو فرض وصاية خارجية ووقائع تنتقص من ثوابته”.

كما تم البحث في “أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وتقليص خدمات الأونروا، معتبرا أن ذلك يمسّ بحقوق اللاجئين. وتم تأكيد ” أهمية الحراك الشعبي في متابعة قضايا اللاجئين”.

كما أكد شناعة “تمسك حركته بالعمل المشترك”، داعياً إلى “ضرورة تفعيله والخروج بموقف موحد يعزز صمود شعبنا ويحفظ استقرار المخيمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام