ماكرون: عصر الطاقة الروسية الرخيصة لأوروبا انتهى في 2022

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عصر الطاقة الروسية الرخيصة بالنسبة للدول الأوروبية انتهى في عام 2022، معربًا عن اعتقاده بأنه لا يمكن العودة إليه.

وقال خلال كلمته في قمة الصناعة الأوروبية بمدينة أنتويرب البلجيكية، والتي بثها قصر الإليزيه: “فعليًا، انتهى عصر الطاقة الروسية الرخيصة (بالنسبة للدول الأوروبية) في 2022، ولا طريق للعودة”.

كما أعرب ماكرون عن اعتقاده بأن المرحلة التي كانت فيها الصين السوق التصديرية الرئيسية للدول الأوروبية قد انتهت أيضًا، مشيرا إلى أن عام 2025 أصبح أول عام تسجل فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد تصديري في أوروبا، عجزًا في ميزانها التجاري مع الصين.

وأضاف ماكرون أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الراهن ضغوطًا على الدول الأوروبية من خلال فرض رسوم جمركية تجارية.

من جانبها، كانت روسيا قد صرّحت مرارًا بأن الغرب ارتكب خطأً جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار.

كما أكدت موسكو أن الدول التي تخلت عن الإمدادات الروسية ما زالت تشتري الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى، وستواصل ذلك.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، في كانون الأول/ ديسمبر 2025، لائحة تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2027، بينما سيدخل الحظر على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027. ومن شأن الحظر الشامل على الغاز الروسي أن يؤدي لخسارة الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 بالمئة من وارداته.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وأعلنت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها قبل عدة سنوات والتي تستمر في التصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك