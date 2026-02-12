إسبانيا | الجرارات تتدفق إلى مدريد في احتجاج واسع للمزارعين ضد اتفاقية ميركوسور

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد دخول مئات الجرارات الزراعية وآلاف المزارعين إلى وسط المدينة، في تحرك احتجاجي ضد السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أميركا الجنوبية «ميركوسور».

ووصلت الجرارات ضمن خمس قوافل من مناطق مختلفة في إسبانيا، وتجمعت في وسط مدريد قبل أن تتجه من ساحة كولون نحو وزارة الزراعة، ما تسبب في شلل مروري واسع. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها «لا لخرابنا» و«الريف الإسباني ليس للبيع»، وأطلقوا أبواق الجرارات خلال المسيرة.

وبحسب سلطات المدينة، شارك في التحرك نحو 367 جراراً وحوالي 2500 متظاهر. وحذّر ميغيل أنخيل أغيليرا، رئيس منظمة زراعية إسبانية، من أن اتفاقية ميركوسور ستؤثر سلباً على جودة المنتجات والسيادة الغذائية، معتبراً أنها ستؤدي إلى منافسة غير متكافئة مع الواردات الأرخص من أميركا الجنوبية.

في المقابل، دافع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن الاتفاقية أمام البرلمان، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة لأوروبا، متعهداً بتقديم تعويضات للمزارعين المتضررين ووضع آليات للحد من الواردات إذا ألحقت ضرراً بالمنتجين المحليين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وقّع الشهر الماضي اتفاقية مع دول ميركوسور البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، على أن تخضع لمصادقة المؤسسات التشريعية الأوروبية.

المصدر: وكالة يونيوز